В Киеве завтра перекроют Гаванский мост и центральные улицы: когда будут действовать ограничения
центральные улицы города с 08:00 до 12:00
В воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00. Об этом сообщает прессслужба патрульной полиции.
"Завтра, 12 сентября, с 04: 00 до 16: 00 полностью ограничат движение по Гаванскому мосту в связи с проведением съемок", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, ограничения будут действовать от улицы Набережно-Крещатицкой до улицы Набережно-Рыбальской (пересечение с электриков).
Кроме того, в связи с проведением спортивного массового мероприятия, завтра с 08: 00 до 12: 00 в Киеве ограничат движение:
- вул. Саксаганского;
- просп. Победы (в направлении центра);
Движение также перекроют на частях улиц, прилегающих к маршруту:
- Эспланадный;
- Шота Руставели;
- Большой Васильковской;
- Антоновича;
- Владимирской;
- Тарасовской;
- Паньковской;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюры;
- Шолуденка;
- переулке Политехническом;
- Академика Янгеля;
- Пушечной;
- выездах на проспект из Воздухофлотского путепровода, улице Вадима Гетьмана и др.
Напомним, в связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00в столице перекрывали движение транспорта на нескольких улицах.