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В Киеве заработали продуктовые ярмарки: Соблюдение карантина будут проверять

Фото из открытых источников

Сезонные ярмарки начнут работать 5-9 мая

В Киеве сегодня, 5 мая, возобновили работу продуктовые ярмарки. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба, передает пресс-служба КГГА. 

"Сезонные ярмарки будут работать 5-9 мая. Сельскохозяйственные - 8-9 мая", - отметил он. 

При этом Кулеба призвал посетителей и предпринимателей соблюдать карантинные меры.

"Должен напомнить, хоть строгие карантинные ограничения ослаблены, но эпидемия COVID-19 никуда не делась. И очень важно помнить о защитных масках и дистанции. Противоэпидемические мероприятия просим соблюдать как посетителей, так и предпринимателей, осуществляющих торговлю", - отметил чиновник.

Кроме этого, Кулеба пояснил, что соблюдение противоэпидемических мероприятий на ярмарках будут строго проверять, в том числе инспекторы благоустройства.

Новости по теме: В Киеве с 1 мая будут действовать карантинные правила оранжевой зоны

Напомним, что Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям перевела столицу с 1 мая в желтую зону, однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будут действовать ограничения оранжевой зоны.

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