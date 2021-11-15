В Киеве заработал пилотный проект Diia.Space в инновационном парке UNIT.City

Это первая офлайн-точка для общения между Министерством цифровой трансформации и гражданами

Минцифры открыло свое представительство в инновационном парке UNIT.City в Киеве. Оно будет работать офлайн и предоставлять консультационные услуги для продвижения продуктов экосистемы "Дія". Об этом сообщает "Урядовий портал".

"15 ноября 2021 года открылся пилотный проект Diia.Space в инновационном парке UNIT.City при поддержке Программы USAID "конкурентоспособная экономика Украины".

Это первая офлайн-точка для общения между Министерством цифровой трансформации и гражданами, в частности представителями IT-кластеров и стартап-экосистемы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у Минцифры есть фирменный уголок в коворкинг-пространстве UNIT.City, где будет работать "хорошо обученная команда поддержки из четырех человек".

График работы – в будни с 09:00 до 18:00.

"В локации Diia.Space вас ждет команда послов экосистемы "Дія", которая подробно расскажет вам обо всех этих проектах (развития цифрового государства, – ред.). Вы сможете посмотреть рекламные материалы и видео под брендом "Дія", чтобы лучше понять, как использовать государственные цифровые инструменты для своих ежедневных дел и воплощения глобальных бизнес-проектов", – прокомментировала Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Подчеркивается, что пилотный проект Diia.Space в UNIT.City – это информационная кампания для продвижения продуктов экосистемы действие среди резидентов UNIT.City, инвесторов и иностранных посетителей.

В частности, Программа USAID поддерживает такие инициативы, как бесплатные консультации предпринимателей от международных экспертов через маркетплейс OnFrontiers, образовательный сериал "Стартуй стартап" на портале "Дія.Цифрова освіта", дашборды малого и среднего бизнеса, E-Export School.

По мнению Кристофера Эбрамса, исполняющего обязанности заместителя миссии USAID, "Diia.Space – это место встречи, где правительство, инвесторы, стартапы, малые и средние предприятия могут творить общую экосистему, где они могут трансформировать свой бизнес и повседневную жизнь в растущей экономике Украины с помощью сервисов "Дії".

Константин Евтушенко, руководящий партнер UNIT.City, заявил о важности имплементации Diia.Space в UNIT.City.

"Наш симбиоз – это выход на новый уровень. Благодаря поддержке в рамках консультационных услуг наши проекты будут значительно мощнее и лучше. У нас в UNIT.City свыше 150 резидентов-технологических компаний, которые работают в сфере высоких технологий и креативной экономики", – отметил Евтушенко.

Отмечается, что амбассадоры "Дії" будут рассказывать посетителям non-stop о проектах и сервисах от экосистемы "Дія". Среди них:

Мобильное приложение "Дія" – это цифровые документы в смартфоне. В частности, это доступ к 12 цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов – ID-карта и заграничный паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также международный, желтый и зеленый внутренние COVID-сертификаты.

Портал "Дія" – это единственный сайт государственных услуг. На портале уже можно получить онлайн около 70 государственных услуг.

"Дія.Бізнес" – web-портал, который помогает предпринимателям в режиме онлайн создавать, развивать и масштабировать бизнес, а также офлайн-центры, где можно получить бесплатную консультацию, найти бизнес-партнеров или пройти обучение. Центры "Дія.Бізнес" уже работают в семи городах: Харькове, Николаеве, Черкассах, Одессе, Полтаве, Ужгороде, на базе КНУ им. Т. Шевченко.

"Дія City" – это виртуальная экономическая зона для IT-компаний со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Уже принят базовый закон о "Дія City" "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" №1667-IX.

Ожидаемый результат от внедрения "Дія City" – увеличение доли IT-отрасли в ВВП страны до 10%.

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве цифровой трансформации работают над введением новой функции в приложение "Дія" для загрузки данных о недвижимости в реестр. Уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей.