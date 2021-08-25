В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

В столице контролируют уровень выброса от предприятий

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения"

Отмечается, что по состоянию на 10:00 Индекс Киева составлял 106 при норме в 50.

Сейчас столица Украины находится на 10-м месте в рейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Отмечается, что при таком уровне загрязнения атмосферного людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.