В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения"
В украинской столице в среду, 25 августа, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Отмечается, что по состоянию на 10:00 Индекс Киева составлял 106 при норме в 50.
Сейчас столица Украины находится на 10-м месте в рейтинге.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".Отмечается, что при таком уровне загрязнения атмосферного людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
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Напомним, ранее мы писали, что Киеве 28 июля был настолько загрязнен воздух, что по состоянию на 12:30 он занял 17 место в рейтинговом списке мост с самым экологически загрязненным воздухом в мире.