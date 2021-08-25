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В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире

В столице контролируют уровень выброса от предприятий Фото из открытых источников

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения"

В украинской столице в среду, 25 августа, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 Индекс Киева составлял 106 при норме в 50.

Сейчас столица Украины находится на 10-м месте в рейтинге.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Отмечается, что при таком уровне загрязнения атмосферного людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что Киеве 28 июля был настолько загрязнен воздух, что по состоянию на 12:30 он занял 17 место в рейтинговом списке мост с самым экологически загрязненным воздухом в мире
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