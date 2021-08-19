В Киеве зафиксировали три случая редкой болезни после укусов комаров

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Заболевания провоцируют паразиты - круглые гельминты Dirofilaria

В Киеве с начала 2021 года зафиксировали три случая дирофиляриоза – редкой болезни, которая распространяется через укусы комаров. Об этом сообщил Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Как отмечается, заболевание провоцируют паразиты - круглые гельминты Dirofilaria. Они могут поражать как животных, так и людей. На месте укуса комара-переносчика образуется подкожный узел.

"Основные симптомы - отек, покраснение и опухоль", - сообщил Минздрав.

Как известно, гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 см. При этом от момента заражения до возникновения опухоли может пройти не меньше 1 месяца, а иногда - и двух лет. Извлекают паразита хирургическим путем.

В этом году в Киеве вытащили гельминтов в размере 11, 7 и 12 см.

Напомним, что ранее в Гвинее, в районе Гекеду, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первый летальный случай от неизлечимой геморрагической лихорадки Марбург. На месте обнаружения лихорадки несколько лет назад также обнаружили геморрагическую лихорадку Эбола.