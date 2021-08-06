В Киеве за проведение вакцинации можно будет бесплатно пойти на футбол

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Получить билет можно будет в ТРЦ Blockbuster Mall

В киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall будут раздавать бесплатные билеты на футбольные матчи за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Как отмечается, билеты будут на матч донецкого "Шахтера" в Киеве.

"Сейчас вакцинированным будут доступны билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (07.08) и "Генк" (10.08), которые состоятся на НСК "Олимпийский". Также в этом центре массовой вакцинации можно будет получить билеты на другие матчи", - отметили в ведомстве.

Также Минздрав напомнил, что ТЦ работает ежедневно с 11 утра до 21 часа вечера и проводит вакцинацию китайским препаратом CoronaVac.

Как сообщалось ранее, в Украине могут ввести повторную вакцинацию от COVID-19 для лиц, прошедших иммунизацию. Минздрав рассматривает полную ревакцинацию через год после базовой.