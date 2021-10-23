В Киеве за нарушение карантина оштрафовали ресторан

Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн

По его словам, проверку ресторана на улице Малая Житомирская осуществили по жалобе киевлян.

“Комиссия провела проверку заведения и выявила следующие нарушения: посетители и персонал передвигаются заведением без масок, отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполняется регулярная влажная уборка помещений, мойка и дезинфекция поверхностей, не проводится температурный скрининг посетителей и работникам перед началом рабочей смены, столы размещены ближе чем 1,5 метров и за ними размещаются четыре человека”, - написал Радуцкий.

Он сообщил, что по результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении (Нарушение правил относительно карантина людей). Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. Окончательное решение за судьями.

“Если так отрабатывать каждый сигнал, соблюдать правила карантина будут гораздо более дисциплинированно и тщательно”, - заявил Комитет ВР по вопросам здоровья нации.

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Напомним, ранее в Киеве в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях красной зоны карантина.