В Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте

Фото из открытых источников

Впрочем, прошлогодние пропуска не будут действовать

В Николаеве вводят специальные пропуска для проезда в общественном транспорте города. Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

"Уважаемые николаевцы, сегодня на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева", - сообщил он.

Сенкевич заявил, что городским предприятиям, учреждениям и организациям необходимо восстановить электронные пропуска своим работникам. Он отметил, что на сайте горсовета для этого появилась специальная система.

Мэр Николаева подчеркнул, что прошлогодние пропуска для проезда в общественном транспорте не действительны.

"Пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте", - добавил он.

По его словам, после регистрации на электронную почту будет отправлен спецпропуск, который необходимо будет распечатать.

"После регистрации получите пропуска на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", - добавил он.

Новости по теме: В Украине подтвердили 7 893 новых случая COVID-19, за сутки умерли 157 человек

Ранее сообщалось, что Николаев решил ввести более жесткие карантинные ограничения с 24 марта до 2 апреля, поскольку в городе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19.