В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий ХІХ-ХХ века

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Таким образом пытаются исключить их уничтожение

Киевский городской совет поддержание введения моратория на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий ХІХ-ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, за такой шаг на пленарном заседании во вторник, 31 августа, проголосовали 99 депутатов.

По словам заместителя городского головы Владимира Бондаренко, за последние три года от КГГА в Минкульт было направлено представление о занесении 1 542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но сейчас включено лишь 73 объекта.

Также Бондаренко отметил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий на период их выявления и исследования, четкого определения охранного статуса таких объектов.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отреагировал на введение моратория и заявил, что Минкульт поддерживает такой шаг, но "с полным комплексом защиты исторического ареала, что сейчас не предусмотрено мораторием КГГА".

"Этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. В частности, градостроительные условия и ограничения не отзываются. Что это будет означать для киевлян? Любой застройщик в судебном порядке может легко обойти мораторий. В отличие от комплексного подхода МКИП, зафиксированного в ИАОП Киева", - отметил Ткаченко.

Напомним, утром 20 августа в столице, на улице Обсерваторной, 6, снесли историческую усадьбу Барбана.