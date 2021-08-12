В Киеве вскоре установят памятник Франку

Памятник будет стоять на столичных Липках

Место под памятник Ивану Яковлевичу Франко в столице определено, его сооружение начнется в скором времени. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Столица на обращение Международного фонда Ивана Франко определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменщик. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установим на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому", - написал Кличко.

Он также выразил соболезнования по поводу смерти внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича и благодарность за его участие в жизни партии.

"Грустно и больно терять самых преданных патриотов Украины. Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко до события, о котором так мечтал: установка камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франку. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также, во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "Удара", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радушно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком. Светлая Вам память, Роланде Тарасовичу", - подытожил Кличко.

Напомним, на 90-м году жизни умер Роланд Франко - последний внук украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко.