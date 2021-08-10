В Киеве временно прекращают движение городской электрички

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Изменения связаны с техническими причинами

Со среды, 11 августа, "Киевпастранс" временно отменяет движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"С 11 августа в Киеве временно отменят движение городской электрички № 7304, 7311/7312, 7319 по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Также в "Киевпастрансе" извинились за временные неудобства и заявили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Напомним, с 10 августа в столице в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить спецпропуска для проезда в общественном транспорте.