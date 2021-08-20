В Киеве водитель намеренно наехал на патрульного полицейского из-за ограниченого движения

Причиной стало то, что правоохранитель отказал злоумышленнику в проезде из-за перекрытия улиц во время репетиции военного парада

Причиной стало то, что правоохранитель отказал злоумышленнику в проезде из-за перекрытия улиц во время репетиции военного парада.

В Киеве, на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской водитель автомобиля КИА умышленно наехал на патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Отмечается, что водитель КІА подъехал к полицейскому и потребовал, чтобы он освободил для него движение.

После отказа злоумышленник заявил, что у него сломался автомобиль, в связи с чем он не может убрать транспорт с перекрестка.

"Через некоторое время мужчина быстро двинулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - отмечают в пресс-службе.

Подчеркивается, что после наезда полицейского сразу госпитализировали, а на место событий вызвали следственно-оперативную группу.

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