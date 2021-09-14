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В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина: Кого это коснется

Фото из открытых источников

Штрафовать начнут как только Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону

В Киеве в ближайшее время вернутся штрафы за нарушение карантина для заведений. Об этом РБК-Украина рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена "желтая" зона Госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем, действительно, выносить штрафные санкции", - сообщил Рубан.

По его словам, "желтая" зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.

Рубан добавил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тысяч гривен.

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Напомним, ранее главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что вероятнее всего, на этой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций примет решение о переводе Украины в желтую зону карантина, которое должно вступить в силу через 7 дней.

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