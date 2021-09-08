В Киеве вакцинировали лишь 26%: Минздрав опроверг информацию КГГА о 50% привитых киевлян

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Сейчас 92 тысячи киевлян получили одну дозу вакцины от коронавируса и ждут вторую

В Министерстве здравоохранения заявили, что в Киеве по крайней мере одной дозой вакцинировали лишь более 26% жителей. Ранее в КГГА отчитались, что первую дозу получили 50% киевлян. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает "Интерфакс".

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Киеве две дозы вакцины получили 687 тысяч человек, что составляет 23,27% населения города.

В то же время хотя бы одну дозу вкололи 779 тысячам человек.

Таким образом, сейчас 92 тысячи киевлян получили одну дозу вакцины от коронавируса и ждут вторую.

Всего в столице сделали уже 1,46 миллиона прививок.

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Напомним, ранее в КГГА заявили, что прививку от COVID-19 сделали уже 50% киевлян. При этом, завершили цикл иммунизации (привиты двумя дозами) 46% от общего количества вакцинированных.