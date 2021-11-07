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В Киеве в Патриаршем соборе открылся новый центр вакцинации населения

Фото из открытых источников

Центр вакцинации работает ежедневно с 10:00 до 17:00

В Киеве заработал новый центр COVID-вакцинации населения. Его открыли прямо в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает сайт УГКЦ.

Отмечается, что центр вакцинации против коронавируса работает по адресу вул. Никольско-Слободская, 5.

Он расположен прямо в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Отмечается, что центр в Патриаршем соборе УГКЦ работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине частота неблагоприятных событий после иммунизации (НППІ) от коронавируса составляет 0,1%. Ни летального случая из-за COVID-вакцинации в стране не зафиксировано.

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