В Киеве в очередной раз перенесли переход на е-билет в общественном транспорте

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В этот раз обещают, что система должна заработать с 1 января 2023 года

Киевская городская госадминистрация вновь перенесла введение электронного билета в транспорте столицы. Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко.

На этот раз обещают, что система должна заработать с 1 января 2023 года.

В документе указано, что перенос даты был сделан "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая работает в таком режиме с 2018 года.

Перед этим введение электронного билета уже несколько раз переносили.

Последней датой было 1 июля 2021 года.

Как известно, в Киеве единый е-билет для поездов и общественного транспорта начали продавать уже в сентябре 2020 года.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят приравнять бумажный и электронный билет в общественном транспорте. Соответствующий законопроект одобрили на заседании 23 июня.

Также ранее Министерство инфраструктуры презентовало е-билет для всех видов муниципального транспорта. Это даст украинским городам рост туристической привлекательности и комфорта; повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения; рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта; полную прозрачность для перевозчиков.