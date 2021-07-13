В Киеве в МВЦ будут делать прививки Pfizer по желанию с 16 июля, но не всем

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Этот препарат будут колоть лицам старше 60 лет, младшим - и в дальнейшем будут делать прививки вакциной CoronaVac

В Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Однако пока вакцинацию будут проводить только для лиц старше 60 лет. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"По желанию жители столицы от 60 лет и старше с 16 июля будут иметь возможность, кроме вакцины CoronaVac, привиться вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Центре вакцинации против COVID-19", - отметила чиновница.

По ее словам, соответствующая запись уже открыта в системе HELSI.ME, так что можно и прийти на четко определенное время.

"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости – помогите им записаться, ведь не все старики "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, сопроводите на вакцинацию близкого человека, а с другой – также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в Центре вакцинации против COVID-19 людей младше 60 лет прививают вакциной CoronaVac", – отметила Валентина Гинзбург.

Новости по теме: Вакцина Pfizer для широкой общественности: Что следует знать о действии препарата и как получить прививку

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.