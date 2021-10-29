В Киеве в метро во время локдауна будут пускать и со справкой о выздоровлении от коронавируса

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Такая справка появится в "Дії" в ноябре

В Киеве в метро во время локдауна, который начнется 1 ноября, будут пускать со справками о вакцинации, отрицательным ПЦР или антиген-тестом, которому не более 72 часов, и справкой о выздоровлении от коронавируса. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен. Эти правила киевский метрополитен обнародовал 29 октября.

Как получить справку о выздоровлении?

25 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" справка о выздоровлении появится "в ближайшее время" в ноябре, но многое зависит от интеграций с лабораториями. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней. Получение бумажной справки сейчас не предусмотрено.

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Как сообщалось ранее, в Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, проверять документы граждан.

В частности предъявить документы могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.

А по состоянию на 29 октября в Украине в желтую зону карантинных ограничений входят только две области.

В то же время в Красную карантинную зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская.