В Киеве в метро во время локдауна будут пускать и со справкой о выздоровлении от коронавируса
Такая справка появится в "Дії" в ноябре
В Киеве в метро во время локдауна, который начнется 1 ноября, будут пускать со справками о вакцинации, отрицательным ПЦР или антиген-тестом, которому не более 72 часов, и справкой о выздоровлении от коронавируса. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен. Эти правила киевский метрополитен обнародовал 29 октября.
Как получить справку о выздоровлении?
25 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" справка о выздоровлении появится "в ближайшее время" в ноябре, но многое зависит от интеграций с лабораториями. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней. Получение бумажной справки сейчас не предусмотрено.
Как сообщалось ранее, в Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, проверять документы граждан.
В частности предъявить документы могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.
А по состоянию на 29 октября в Украине в желтую зону карантинных ограничений входят только две области.
В то же время в Красную карантинную зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская.