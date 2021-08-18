В Киеве в Blockbuster Mall открыли запись на прививку вакциной Pfizer
Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac
В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Об этом информирует Helsi.
Подчеркивается, что вакцинация будет проводиться 23 и 24 августа.
Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac.
Отмечается, что получить прививку препаратом можно будет 22 августа, а также в период с 25 по 29 августа.
"Данные о записи на вакцинацию отображаются в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в Киеве Центры массовой вакцинации населения приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости. Людей призвали сделать прививку раньше или с 25 августа.