В Киеве в Blockbuster Mall открыли запись на прививку вакциной Pfizer

Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac

Подчеркивается, что вакцинация будет проводиться 23 и 24 августа.

В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса вакциной Pfizer в Blockbuster Mall. Об этом информирует Helsi .

Также в центре вакцинации доступна вакцина CoronaVac.

Отмечается, что получить прививку препаратом можно будет 22 августа, а также в период с 25 по 29 августа.

"Данные о записи на вакцинацию отображаются в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в Киеве Центры массовой вакцинации населения приостановят свою работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости. Людей призвали сделать прививку раньше или с 25 августа.