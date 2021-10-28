В Киеве усилят масочный режим: Где необходимо будет носить средство защиты
С 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях
Киев усилит масочный режим в красной зоне карантинных ограничений, которые начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что с 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях.
Отдельно маску необходимо надевать в таких местах:
- на территориях учреждений здравоохранения;
- на территориях учебных заведений;
- в подземных переходах;
- на остановках общественного транспорта;
- других территориях общего пользования.
Отмечается, что условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопастности распространение коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.