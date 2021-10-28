В Киеве усилят масочный режим: Где необходимо будет носить средство защиты

С 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях

Киев усилит масочный режим в красной зоне карантинных ограничений , которые начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация .

Отмечается, что с 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях.

Отдельно маску необходимо надевать в таких местах:

на территориях учреждений здравоохранения;

на территориях учебных заведений;

в подземных переходах;

на остановках общественного транспорта;

других территориях общего пользования.

Отмечается, что условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопастности распространение коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.