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В Киеве усилят масочный режим: Где необходимо будет носить средство защиты

Вакцинированные люди должны соблюдать масковый режим и дистанцию Фото из открытых источников

С 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях

Киев усилит масочный режим в красной зоне карантинных ограничений, которые начнут действовать с 1 ноября. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что с 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно будет не только в помещениях.

Отдельно маску необходимо надевать в таких местах:

  • на территориях учреждений здравоохранения;
  • на территориях учебных заведений;
  • в подземных переходах;
  • на остановках общественного транспорта;
  • других территориях общего пользования.

Отмечается, что условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Новости по теме: Киев в красной зоне карантина: Власти ввели дополнительные ограничения

Напомним, ранее мы писали, что Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидопастности распространение коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

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