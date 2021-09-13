В Киеве только в четырех районах вакцинировали 80% работников школ

В Киеве только в четырех районах привили от коронавируса 80% работников школ. Еще в четырех районах почти достигли этой цели. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

"На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80% вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на требуемый показатель на следующей неделе", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

При этом он добавил, что за почти две недели обучения в Киеве удерживают одни из самых темпов распространения болезни COVID-19 в учреждениях образования.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учащихся - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет", - сообщил заместитель председателя КГГА.