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В Киеве только в четырех районах вакцинировали 80% работников школ

Фото из открытых источников

Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учащихся - 0,004%

В Киеве только в четырех районах привили от коронавируса 80% работников школ. Еще в четырех районах почти достигли этой цели. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80% вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на требуемый показатель на следующей неделе", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

При этом он добавил, что за почти две недели обучения в Киеве удерживают одни из самых темпов распространения болезни COVID-19 в учреждениях образования.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учащихся - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Новости по теме: В МОН назвали регионы с самыми низкими и самыми высокими показателями вакцинации педагогов
 
Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины намерено пересмотреть норму о работе учреждений образования за 80% вакцинированных педагогов в желтой, оранжевой и красной зонах. 
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