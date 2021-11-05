В Киеве сотрудники лаборатории подделывали тесты на коронавирус

В Киеве лаборатория подделывала тесты на коронавирус

Участники группы сдали и продали не менее 19 поддельных COVID-тестов

В Киеве лаборатория подделывала справки об отрицательном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шестерым людям, четверо из которых являются работниками лаборатории. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура установила, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, сдавали и продавали заинтересованным лицам поддельные результаты тестов на COVID-19.

"Работники лаборатории в течение декабря 2020 года – марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования задокументировано составление и сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов.

Отмечается, что в состав организованной группы входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Как сообщалось ранее, парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации.

Так, документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет способствовать раскрытию преступления.

Также в Днепропетровской области разоблачили троих человек, которые приобрели поддельные COVID-сертификаты. А еще один мужчина заказал сертификат через сеть и обратился в полицию.