В Киеве состоялись съемки уникального международного медиапроекта "Гибель Империи"

Фото из открытых источников

Немногим более ста лет назад, в ноябре 1918 года, завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй - Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской.

Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. Как это произошло? Об этом новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок" (смотреть первую серию, вторую серию).

О последствиях тех событий, их актуальности для народов, проживающих сегодня на территориях бывших империй, телепрограмма "Гибель империи" (смотреть программу) с участием духовенства, деятелей науки и культуры из России и Украины: автор фильма "Гибель империи. Российский урок" митрополит Псковский и Порховский, наместник Псково-Печерского монастыря Тихон Шевкунов, ведущие программы, киевляне - поэт, кандидат филологических наук, издатель Дмитрий Бураго и международный обозреватель Юрий Молчанов.

Участниками программы в киевской студии стали:

ведущий сотрудник Института философии НАН Украины Татьяна Суходуб;

заслуженный журналист Украины, писатель Василий Анисимов;

литератор и телеведущий Ян Таксюр;

рок-музыкант, общественный деятель, медиапродюсер Олег Карамазов.

В прямых включениях в эфире программы приняли участие: священник и богослов из Москвы, уроженец Львова Андрей Ткачёв;

историк, академик Национальной академии наук Украины, иностранный член Российской академии наук Петр Толочко;

режиссёр театра и кино, сценарист, сценарист, общественный деятель Андрей Кончаловский;

художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко.