В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары

Фото из открытых источников

Ориентировочно ограничение будет действовать до 20: 00

В субботу, 31 июля, с 11:00 ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу ввиду жары. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Новости по теме: В Киеве разрабатывают е-пропуска для проезда на случай локдауна

Напомним, сегодня, 31 июля, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий в ряде областей, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.