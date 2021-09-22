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В Киеве сегодня вечером возможны ограничения работы трех станций метро: Причина

Фото из открытых источников

На НСК "Олимпийский" в 21:00 начнется матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк)

В Киеве вечером 22 сентября возможны ограничения на вход на трех станциях метро из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация в своем Телеграмме.

Отмечается, что на НСК "Олимпийский" в 21:00 начнется матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

В частности возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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Напомним, ранее мы писали, что 100 млн бюджетных гривен пойдут на корректировку проекта строительства метро на Троещину. Направление бюджетных средств осуществляется в соответствии с перечнем объектов развития метрополитена в г. Киеве и объема бюджетных средств для их финансирования в 2021 году согласно приложению.

Предусмотрено выделение 50 млн грн на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Вигуровщина - Троещина.

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