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В Киеве сегодня вечером возможны ограничения работы некоторых станций метро

Фото из открытых источников

Причиной является футбольный матч на НСК "Олимпийском" между "Динамо" и "Баварией"

В центре Киева во вторник, 23 ноября, вечером могут закрыть вход в несколько станций метро. Причиной является футбольный матч на НСК "Олимпийском" между "Динамо" и "Баварией". Об этом свидетельствует Facebook Киевского метрополитена.

"Сегодня, 23 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом игры возможно ограничение закрытия станции "Олимпийская" на вход.

В частности после матча возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и " Площадь Льва Толстого".

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в метро во время локдауна, который начнется 1 ноября, пускать со справками о вакцинации, отрицательным ПЦР или антиген-тестом, которому не более 72 часов, и справкой о выздоровлении от коронавируса. Штраф за нарушение – от 17 тысяч гривен. 

 
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