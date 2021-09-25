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В Киеве сегодня могут закрыть три станции метро из-за футбольного матча

Фото из открытых источников

Возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"

В Киеве сегодня, 25 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Шахтер" (Донецк) - "Верес" (Ровно) возможны изменения в работе трех станций столичного метрополитена. Об этом сообщила прессслужба Киевского метрополитена в Facebook.

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Начало матча- 17:00.

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Ранее сообщалось, что 100 млн бюджетных гривен пойдут на корректировка проекта строительства метро на Троещину. Направление бюджетных средств осуществляется в соответствии с перечнем объектов развития метрополитена в г. Киеве и объема бюджетных средств для их финансирования в 2021 году согласно приложению.

Предусмотрено выделение 50 млн грн на корректировку проекта строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина - Троещина.

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