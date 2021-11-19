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В Киеве с 22 ноября откроются все учебные заведения

Фото из открытых источников

В то же время в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала

В Киеве с 22 ноября возвращается очное обучение в учреждениях образования всех типов и форм собственности. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Как отмечается, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с понедельника в столице возвращают очное обучение для заведений:

  • специализированного образования;
  • внешкольного образования;
  • профессионального образования;
  • специального предвысшего образования;
  • высшего образования;
  • художественного образования;
  • физической культуры и спорта.

В то же время, поскольку Киев находится в красной зоне карантина, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.

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Напомним, с 1 ноября Киев был переведен в красную зону карантина. Так, для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Также ранее Кличко заявлял, что Киев находится в красной зоне и ситуация ухудшается, и призвал людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.

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