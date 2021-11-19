В Киеве с 22 ноября откроются все учебные заведения
В то же время в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала
В Киеве с 22 ноября возвращается очное обучение в учреждениях образования всех типов и форм собственности. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
Как отмечается, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с понедельника в столице возвращают очное обучение для заведений:
- специализированного образования;
- внешкольного образования;
- профессионального образования;
- специального предвысшего образования;
- высшего образования;
- художественного образования;
- физической культуры и спорта.
В то же время, поскольку Киев находится в красной зоне карантина, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.
Напомним, с 1 ноября Киев был переведен в красную зону карантина. Так, для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.
Также ранее Кличко заявлял, что Киев находится в красной зоне и ситуация ухудшается, и призвал людей соблюдать правила, чтобы не ввести в городе полный локдаун.