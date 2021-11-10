В Киеве фиксируют рекордное количество госпитализации COVID-больных детей

Фото из открытых источников

За сутки таких больных более сотни

В Киеве стремительно растет количество детей, больных коронавирусом. Только за минувшие сутки более 100 больных, что является рекордными показателями среди несовершеннолетних за весь период пандемии в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом, - 109 в сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, а 4 из них - в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!" - заявил Кличко.

Новости по теме: Кличко предупредил киевлян о возможности введения полного локдауна

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило своим приказом рекомендацию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которым предлагается разрешить COVID-вакцинацию детей от 12 лет.