В Киеве простились с писателем и политиком Владимиром Яворивским

Прощание состоялось в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре

Фото из открытых источников

Церемония прощания с писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским состоялась в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре. Об этом сообщает "Укринформ".

"Владимир Яворивский – поборник всего украинского. Он любил и защищал украинский язык, украинскую культуру. Это большая потеря для Украины и всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский - незаменимый", — рассказала во время церемонии Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отдать последнюю дань выдающемуся политическому и культурному деятелю пришли немало политиков, художников и рядовых граждан, в частности, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, о том, что на 79-м году жизни умер украинский писатель, общественно-политический деятель, один из основателей Народного руха Украины Владимир Яворивский, стало известно 17 апреля.