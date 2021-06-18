В Киеве попрощались с выдающимся хореографом Григорием Чапкисом. фото

Церемонию прощания посетил президент Зеленский

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с легендарным украинским танцором и хореографом Григорием Чапкисом. Она проходит в помещении Национальной филармонии, сообщает Укринформ.

Зеленский возложил цветы к гробу легендарного хореографа, однако с прессой общаться не стал.

Люди активно идут на прощание с Григорием Чапкисом, несут цветы и делают записи в Книге памяти.

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Напомним, 14 июня Грег Чапкис сообщил печальное известие о том, что его отец Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни. По его словам, это произошло не из-за коронавируса или других болезней, а в виду почетного возраста.