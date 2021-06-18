live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киеве попрощались с выдающимся хореографом Григорием Чапкисом. фото

Церемонию прощания посетил президент Зеленский

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский посетил церемонию прощания с легендарным украинским танцором и хореографом Григорием Чапкисом. Она проходит в помещении Национальной филармонии, сообщает Укринформ.

Зеленский возложил цветы к гробу легендарного хореографа, однако с прессой общаться не стал.

Люди активно идут на прощание с Григорием Чапкисом, несут цветы и делают записи в Книге памяти.

Новости по теме: Не коронавирус: Названа причина смерти хореографа Григория Чапкиса

Напомним, 14 июня Грег Чапкис сообщил печальное известие о том, что его отец Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни. По его словам, это произошло не из-за коронавируса или других болезней, а в виду почетного возраста.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Территории Конча-Заспы, Залесья и полуострова Бирючий откроют для всех желающих В Киеве местные жители "залатали" ямы на дороге коврами По Киеву и области объявлено штормовое предупреждение В Киеве грузовик сбил опору ЛЭП. В течение двух дней могут отключать свет

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект