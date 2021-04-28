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В Киеве прошел марш в честь дивизии СС "Галичина"

Конец марша черных вышиванок в честь дивизии СС

Около 250 человек 28 апреля вечером закончили марш черных вышиванок по поводу 78-летия дивизии СС "Галичина" на Майдане Незалежности в Киеве, сообщают "Українські Новини".

Марш начался около станции метро "Арсенальная" и закончился возле Майдана Незалежности.

Марширующие несли эмблемы дивизии "Галичина", флаги "Казацкая сечь", "Добровольческий украинский корпус", флаги с солнцем и надписью Solaris, где внутри буквы "о" находится крест, флаги ОУН.

Марширующие скандировали: "Слава нації - смерть ворогам", "Слава Україні - героям слава!", "Під знаком лева!", "Галичина" - дивізія героїв" "Солдатам українсько-російської війни - слава", "Одна, єдина, вільна Україна!"

Среди марширующих были дети.

Большинство присутствующих были одеты в черные вышиванки, некоторые - в белые или военный камуфляж, также присутствовали люди в обычной одежде.

Люди маршировали под украиноязычную рок-музыку и боевые кличи.

Проходя мимо мемориала Героев Небесной сотни, участники марша склонились перед ним.

На Майдане Незалежности активисты опустили флаг "Не забудьте стрільця України, з золотим левиком на рукаві" с фото воинов СС "Галичина".

Полиция сопровождала марширующих.

При словах "Слава Україні" некоторые участники держали кулак возле сердца.

Под конец марша участники собрались для коллективного фото возле флага.

 
14 гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" была сформирована во Львове весной-летом 1943 года из добровольцев. Традиционная присяга СС предусматривала клятву верности, в том числе и лично фюреру Рейха Адольфу Гитлеру.

В июне-июле дивизия была разгромлена Красной Армией в бою под Бродами, потеряв до 70% личного состава.

После переформирования дивизия воевала сначала против местных партизан в Словакии и потом в Югославии.

Окончание Второй мировой войны в Европе дивизия встретила в Австрии, переименовалась в 1-ю дивизию УНА и перешла в зону оккупации Британии.

Солдат дивизии СССР не выдавали, кроме тех, кто захотел этого добровольно.

Нюрнбергский трибунал признал СС и все ее части преступной организацией.

 

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