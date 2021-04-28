В Киеве прошел марш в честь дивизии СС "Галичина"
Около 250 человек 28 апреля вечером закончили марш черных вышиванок по поводу 78-летия дивизии СС "Галичина" на Майдане Незалежности в Киеве, сообщают "Українські Новини".
Марш начался около станции метро "Арсенальная" и закончился возле Майдана Незалежности.
Марширующие несли эмблемы дивизии "Галичина", флаги "Казацкая сечь", "Добровольческий украинский корпус", флаги с солнцем и надписью Solaris, где внутри буквы "о" находится крест, флаги ОУН.
Марширующие скандировали: "Слава нації - смерть ворогам", "Слава Україні - героям слава!", "Під знаком лева!", "Галичина" - дивізія героїв" "Солдатам українсько-російської війни - слава", "Одна, єдина, вільна Україна!"
Среди марширующих были дети.
Большинство присутствующих были одеты в черные вышиванки, некоторые - в белые или военный камуфляж, также присутствовали люди в обычной одежде.
Люди маршировали под украиноязычную рок-музыку и боевые кличи.
Проходя мимо мемориала Героев Небесной сотни, участники марша склонились перед ним.
На Майдане Незалежности активисты опустили флаг "Не забудьте стрільця України, з золотим левиком на рукаві" с фото воинов СС "Галичина".
Полиция сопровождала марширующих.
При словах "Слава Україні" некоторые участники держали кулак возле сердца.
Под конец марша участники собрались для коллективного фото возле флага.
В июне-июле дивизия была разгромлена Красной Армией в бою под Бродами, потеряв до 70% личного состава.
После переформирования дивизия воевала сначала против местных партизан в Словакии и потом в Югославии.
Окончание Второй мировой войны в Европе дивизия встретила в Австрии, переименовалась в 1-ю дивизию УНА и перешла в зону оккупации Британии.
Солдат дивизии СССР не выдавали, кроме тех, кто захотел этого добровольно.
Нюрнбергский трибунал признал СС и все ее части преступной организацией.