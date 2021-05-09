В Киеве прошел марш против фашизма

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В Киеве прошел марш против фашизма "Они не пройдут", организованный Всеукраинским гражданским антифашистским движением "Патриоты – За жизнь" по случаю 9 мая.

В марше приняли участие больше 1 тысячи человек. По словам участников акции, представителей "Патриотов – За жизнь" было около 800 из всех ячеек. Также там были люди, которые, по их словам, просто симпатизируют движению и присоединились к маршу.

Активисты прошлись по центру столицы, показав свою готовность бороться с фашизмом и любым его проявлением.

Участники марша прошли от Европейской площади до монумента "Родина-Мать". Они возложили цветы у памятника советскому генералу Николаю Ватутину, возле монумента на Аллее Славы, а также скандировали "Фашизм не пройдет".

Напомним, вечером 28 апреля около 250 национал-радикалов прошли "маршем черных вышиванок" по поводу 78-летия дивизии СС "Галичина" на Майдане Независимости в Киеве.

В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен осудила марш в честь дивизии СС "Галичина".

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают в Украине, не должны ассоциироваться с ними", - написала в Twitter.

Также марш осудило и Министерство иностранных дел Израиля.

В свою очередь, полиция Киева возбудила уголовное производство по факту использования нацистской символики во время марша в честь дивизии СС "Галичина". Участникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Как известно, 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС "Галичина" была сформирована во Львове весной-летом 1943 года из добровольцев. Традиционная присяга СС предусматривала клятву верности, в том числе и лично фюреру Рейха Адольфу Гитлеру.