В Киеве прорвало водопровод: Ряд жилых районов остались без воды

Для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны

В Киеве на Большой Окружной дороге произошло повреждение водопроводной сети. Ряд жилых районов столицы остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что в результате аварии снижено давление в водопроводных сетях в следующих жилых массивах:

Никольская Борщаговка;

Южная Борщаговка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофания;

Голосеево;

Батыева Гора;

Железнодорожный массив;

Александровская Слободка;

Соломенский;

Первомайский массив;

Чоколовка;

Отрадный.

Отмечается, что для обеспечения жителей этих районов питьевой водой дежурят автоцистерны.

Они будут находиться по адресам:

улица Зодчих, 60, 60-А;

улица Якуба Коласа, 14;

Бульвар Кольцова, 17;

улица Гната Юры, 1/11;

улица. Яблонева, 11 (Софиевская Борщаговка).

"Аварийные бригады "Киевводоканала" работают в круглосуточном режиме по ликвидации повреждения", - добавили в КГГА.

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