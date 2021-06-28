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В Киеве проходят торжества к 25-й годовщине Конституции. Фото

На площади Конституции состоялось поднятие Государственного Флага Украины, после этого запланировано установление памятного знака "Тризуб"

Укринформ

 
В Киеве начались торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, сообщает "Укринформ".
 
Как отмечается, в Верховной Раде уже заступила на почетный караул Национальная гвардия Украины.

Гвардейцы выстроились возле здания парламента, возле почетных порталов с Государственным флагом, с Конституцией Украины и Пересопницким Евангелием в кулуарах Верховной Рады.

В 10:00 состоялось поднятие Государственного Флага Украины на площади Конституции.

По завершению церемонии планируется установка памятного знака "Тризуб" на площади Конституции.

Укринформ

В 11:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады. Пленарных заседаний в этот день не будет.

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В течение дня в парламенте продлятся просветительские мероприятия ко Дню Конституции, а в 20:00 на площади Конституции состоится концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Завершатся торжества световым шоу на Площади Конституции.

Напомним, в Украине сегодня, 28 июня, отмечается государственный праздник - День Конституции. В этот день 1996 года в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.

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