В Киеве проходят торжества к 25-й годовщине Конституции. Фото

На площади Конституции состоялось поднятие Государственного Флага Украины, после этого запланировано установление памятного знака "Тризуб"

Как отмечается, в Верховной Раде уже заступила на почетный караул Национальная гвардия Украины.

Гвардейцы выстроились возле здания парламента, возле почетных порталов с Государственным флагом, с Конституцией Украины и Пересопницким Евангелием в кулуарах Верховной Рады.

В 10:00 состоялось поднятие Государственного Флага Украины на площади Конституции.

По завершению церемонии планируется установка памятного знака "Тризуб" на площади Конституции.

Укринформ

В 11:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады. Пленарных заседаний в этот день не будет.

В течение дня в парламенте продлятся просветительские мероприятия ко Дню Конституции, а в 20:00 на площади Конституции состоится концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Завершатся торжества световым шоу на Площади Конституции.

Напомним, в Украине сегодня, 28 июня, отмечается государственный праздник - День Конституции. В этот день 1996 года в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию.