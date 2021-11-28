В Киеве проходит чествование памяти Павла Шеремета

Сегодня ему бы исполнилось 50 лет

В Киеве проходит чествование памяти убитого журналиста, одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета. Сегодня ему бы исполнилось 50 лет. Об этом сообщила УП.

Как отмечается, в акции принимают участие белорусские и украинские журналисты, друзья Шеремета, другие неравнодушные.

При этом, акция проходит возле памятника Шеремету на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где и погиб журналист.

В частности, на акции выступили главный редактор УП Севгиль Мусаева и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

Справка:

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске.

Известно, что журналист работал в трех странах – Беларуси, России и Украине. После его ареста в Беларуси за критические материалы в 1997 году был вынужден уехать в Россию. Позже Шеремета лишили белорусского гражданства.

А с 1998 года журналист строил профессиональную карьеру в России, работал на ведущих российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть "Первый телеканал", потому что не захотел мириться с цензурой и давлением.

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С 2012 года Шеремет жил и работал в Киеве: был автором и ведущим программы в формате late-night-show "Против ночи с Павлом Шереметом", вел утреннее шоу на украинском "Радио Вести", публиковался в "Украинской правде", а с 2014 стал исполнительным директором издания. Занимался развитием школы журналистики при "Украинской правде".

Напомним, что 20 июля 2016 года от взрыва машины на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко погиб Павел Шеремет.

Позже, в декабре 2019 года, были вручены подозрения трем из пяти человек, подозреваемых в убийстве журналиста. В частности речь шла об Андрее Антоненко и Юлии Кузьменко, которых зафиксировала видеокамера ночью накануне убийства Шеремета, а также Яне Дугарь - военнослужащей ВСУ.

А в мае 2020 года полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста.

Также на заседании Шевченковского суда Киева по делу об убийстве прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

Так, масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, которое было использовано при взрыве автомобиля, составляла 478,4 грамма.