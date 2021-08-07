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В Киеве проходит церемония прощания с Евгением Марчуком

Евгений Марчук Фото из открытых источников

Попрощаться с украинским государственным деятелем можно будет до 15:00 по адресу Грушевского, 22

В Киеве сегодня, 7 августа, проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром, первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком. В Дом официальных приемов попрощаться с государственным деятелем пришли его близкие, друзья и коллеги, передает корреспондент Укринформа.

Отмечается, что попрощаться с Евгением Марчуком можно будет до 15:00 по адресу Грушевского, 22.

"Сегодня мы прощаемся с великаном, у которого все время можно было и надо было учиться.
 
Очень обидно, когда отходят люди, которые умели строить государство, которые это поставили как главную задачу...
 
Обидно, что ежегодно мы теряем людей, на которых строилась Украина, восстанавливалась независимость, которые могли бы и сегодня дать ответы на то, как нужно решать те проблемы и вызовы, с которыми мы столкнулись", - подчеркнула глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Сообщается, что похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.

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Напомним, утром в четверг, 5 июня, на 81-м году жизни скончался бывший премьер, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

Позже в Службе безопасности Украины назвали причину смерти первого руководителя ведомства Евгения Марчука - коронавирусная болезнь обострила у него заболевание, на которые он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

 

 
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