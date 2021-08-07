В Киеве проходит церемония прощания с Евгением Марчуком
Попрощаться с украинским государственным деятелем можно будет до 15:00 по адресу Грушевского, 22
В Киеве сегодня, 7 августа, проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром, первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком. В Дом официальных приемов попрощаться с государственным деятелем пришли его близкие, друзья и коллеги, передает корреспондент Укринформа.
Отмечается, что попрощаться с Евгением Марчуком можно будет до 15:00 по адресу Грушевского, 22.
Сообщается, что похоронят Евгения Марчука на Байковом кладбище.
Напомним, утром в четверг, 5 июня, на 81-м году жизни скончался бывший премьер, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.
Позже в Службе безопасности Украины назвали причину смерти первого руководителя ведомства Евгения Марчука - коронавирусная болезнь обострила у него заболевание, на которые он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.