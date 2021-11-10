В Киеве прекратили работу железнодорожных вокзалов из-за сообщения о заминировании
Поезда курсируют по графику
В Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в связи с сообщением о заминировании одного из них. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram.
"Временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - говорится в заметке.
Отмечается, что сейчас все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
В пресс-службе подчеркнули, что поезда курсируют по графику.
Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним, ранее мы писали, что Киевский апелляционный суд прекратил работу из-за сообщения о заминировании.