В Киеве прекратили работу железнодорожных вокзалов из-за сообщения о заминировании

Поезда курсируют по графику

В Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в связи с сообщением о заминировании одного из них. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram .

"Временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - говорится в заметке.

Отмечается, что сейчас все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.



В пресс-службе подчеркнули, что поезда курсируют по графику.

Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.