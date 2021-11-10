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В Киеве прекратили работу железнодорожных вокзалов из-за сообщения о заминировании

Центральный вокзал Киева Фото из открытых источников

Поезда курсируют по графику

В Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в связи с сообщением о заминировании одного из них. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram.

"Временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - говорится в заметке.

Отмечается, что сейчас все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В пресс-службе подчеркнули, что поезда курсируют по графику.

Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Напомним, ранее мы писали, что Киевский апелляционный суд прекратил работу из-за сообщения о заминировании

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