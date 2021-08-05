В Киеве повысят сразу несколько тарифов на ЖКУ, - КГГА

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Кризис на рынке может привести к тому, что тарифы пересекут границу платежеспособности

Киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тарифы на отопление и горячую воду будут только расти. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.

"В результате отраслевой реформы произошла отмена льготного режима газоснабжения для теплопоставщиков - так называемого ПСО (возложение специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз"). Льготного в контексте того, что действовали приемлемые условия расчетов за газ, учитывая особенности работы теплокоммунэнерго и их социальную функцию", - цитирует Пантелеева пресс-служба.

"Сейчас же существует жесткий механизм предварительной оплаты, на что у ТКЭ средств нет. К тому же стремительно начала расти цена на газ. Сейчас она вообще неадекватная - более 15 тыс. грн/тыс. куб. м в июле, что втрое больше, чем год назад. Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в течение отопительного сезона цена газа будет только расти", – добавил он.

По его словам, критически важным является принятие единого для страны антикризисного решения еще до начала отопительного сезона.

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Ранее сообщалось, что Кабмин до 24 августа планирует определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения.