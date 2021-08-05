В Киеве повысят сразу несколько тарифов на ЖКУ, - КГГА
Кризис на рынке может привести к тому, что тарифы пересекут границу платежеспособности
Киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тарифы на отопление и горячую воду будут только расти. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.
По его словам, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.
"В результате отраслевой реформы произошла отмена льготного режима газоснабжения для теплопоставщиков - так называемого ПСО (возложение специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз"). Льготного в контексте того, что действовали приемлемые условия расчетов за газ, учитывая особенности работы теплокоммунэнерго и их социальную функцию", - цитирует Пантелеева пресс-служба.
"Сейчас же существует жесткий механизм предварительной оплаты, на что у ТКЭ средств нет. К тому же стремительно начала расти цена на газ. Сейчас она вообще неадекватная - более 15 тыс. грн/тыс. куб. м в июле, что втрое больше, чем год назад. Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в течение отопительного сезона цена газа будет только расти", – добавил он.
По его словам, критически важным является принятие единого для страны антикризисного решения еще до начала отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Кабмин до 24 августа планирует определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения.