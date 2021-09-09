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В Киеве может появится памятник борщу

Украинский борщ

 Shutterstock

Сейчас киевляне имеют возможность выбрать место для скульптуры

Киевские власти анонсировали установку памятника борщу. Так КГГА будет способствовать популяризации гастротуризма. Об этом говорится на сайте ОМС.
 
Отмечается, что инициатор установки скульптуры - шеф-повар Евгений Клопотенко.
 
"В Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и т.д., но пока нет современной, наполненной смыслом скульптуры борща", - заявил он.
 
Отмечается, что сейчас киевляне имеют возможность выбрать место для памятника.
 
Позже власти столицы объявят открытый конкурс среди скульпторов, чтобы иметь лучшую идею скульптуры украинского национального блюда.
 
"Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать мировые украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры.
 
Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет представлять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", - подытожил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко.
 
 
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вскоре установят памятник Ивану Яковлевичу Франко. Место под памятник в столице определено, его сооружение начнется в скором времени.
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