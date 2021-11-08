В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: Какие именно

прессслужба КГГА

Это связано с выявлением фальсификации

Киев разрывает договоры с четырьмя перевозчиками, в результате чего со столичных дорог уберут 76 маршруток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

В Киеве расторгают договоры по 11 маршрутам в связи с выявлением фальсификации. Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 - "Союз-Авто"

№ 231 - "Базальт"

№ 421, 581, 155, 516 - "Кийтранс-2005"

№ 517, 402 - "Универсал-Транс"

"Город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам-ни с коммунальными, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпастранса"", - пояснил Усов.

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Как сообщалось ранее, на закупку и оснащение автобусов на замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен. Такую сумму в КГГА назвали "неподъемной" для города.