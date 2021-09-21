В Киеве открылся еще один центр массовой вакцинации против COVID-19

Центр будет работать ежедневно - с 11:00 до 17:00

Еще один центр массовой вакцинации населения против коронавируса COVID-19 открывается в Киеве. На этот раз в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza. Об этом сообщается на странице ТРЦ в Facebook .

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня сделать прививку можно будет ежедневно - с 11:00 до 17:00 на нулевом этаже.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра Министерства здравоохранения: 0 800 60 20 19 или на сайте helsi.me.

В пункте вакцинации будет действовать живая очередь. Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" закрылся пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Он перестал функционировать в минувшую субботу, 18 сентября. К слову, за период с 9 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививку 2173 человека.