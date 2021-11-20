В Киеве объявили штормовое предупреждение до конца
Сегодня ожидается сильный ветер до 24 м / с
Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины объявило штормовое предупреждение в столице на сегодня в течение дня. Об этом говорилось в Facebook учреждения.
"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине вчера также прогнозировался сильный ветер, было объявлено штормовое предупреждение.
В частности в западных областях порывы ветра достигали 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Также во всех регионах Украины ожидается дождливая суббота и солнечное воскресенье при этом обойдется без серьезных температурных колебаний.
Так, в субботу по всей Украине пройдут холодные ноябрьские дожди, особенно влажно будет на востоке и северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях будет прохладно – столбики термометра днем не поднимутся выше +3...+7°. На остальной территории Украины прогноз более оптимистичный – в среднем +7...+10°.
А в воскресенье, по данным синоптиков, погода будет хоть и ветреной, но теплой для ноября и ясной. Воздух прогреется до +9...+12° в западных областях Украины, на юге и в Винницкой области.