В Киеве, несмотря на "красную" зону, общественный транспорт будет работать

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Однако, заполненность пассажирами составит всего 50%

В столице весь наземный и подземный транспорт, несмотря на введение "красной" зоны карантинных ограничений, продолжит свою работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением противоэпидемических норм!"- заметил он.

По словам Поворозника, Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. В частности, региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно смогут принимать решения относительно карантинных ограничений в работе общественного транспорта.

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство", - пояснил чиновник.

При этом он призвал пассажиров соблюдать масковый режим и социальную дистанцию.

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Напомним, что в столице с 20 марта ввели новые карантинные ограничения. В частности, они предусматривают запрет работы ТРЦ, театров, кинотеатров, заведений общественного питания (только навынос), переход на дистанционное обучение.