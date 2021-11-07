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В Киеве на улице Владимирской провалилась дорога: Движение транспорта ограничено

В Киеве на улице Владимирской провалилась дорога Telegram-канал "Київ Трафік"

За повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части и провал покрытия

В центре Киева на улице Владимирской провалилась дорога. Сейчас движение транспорта на улице частично ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Трафик".

Отмечается, что из-за повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части и провал покрытия.

Сейчас участок огражден. Однако движение на улице Владимирской частично ограничено.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве со 2 октября до 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.  

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