В Киеве на территории "Охматдета" построят дом для родителей

Охматдет

Соответствующий меморандум подписали Минздрав, Минэкономики, "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине"

В Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета". Об этом на своей странице в Facebook сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В "Охматдете" ежегодно проходят лечение до 20 тысяч детей со всей страны и осуществляют более 10 тысяч операций, поэтому вопрос пребывания родителей и детей во время лечения чрезвычайно важно. Тем более что в реанимации открыт доступ родственников, и родители могут свободно посещать и находиться рядом со своими детьми", - написал он.

Министр добавил, что в доме планируется сделать 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.

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Напомним, ранее в Днепре медики Центра матери и ребенка им. Руднева совместно с командой кардиохирургов Института сердца МОЗ Украины провели уникальную операцию младенцу, родившемуся с пороком сердца. Во время операции сердце малыша на несколько часов останавливали, а "сердцем" ребенка становился аппарат "искусственное сердце - легкие" (АИК).