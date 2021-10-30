В Киеве на НСК "Олимпийский" два дня будет работать пункт вакцинации

В воскресенье пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:00, а в понедельник – с 11:00 до 19:00

В Киеве на территории НСК "Олимпийский" 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Динамо".

"Совместно с Министерством здравоохранения наш клуб организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации. Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет сделать себе прививку от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в воскресенье, 31 октября, пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:00, а в понедельник, 1 ноября, - с 11:00 до 19:00.

Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".

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Напомним, Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Всего определено 16 причин или для отказа от вакцинации, или для ее проведения с осторожностью.