home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В Киеве на НСК "Олимпийский" два дня будет работать пункт вакцинации

В воскресенье пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:00, а в понедельник – с 11:00 до 19:00

В Киеве на территории НСК "Олимпийский" 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ФК "Динамо".

"Совместно с Министерством здравоохранения наш клуб организовал на территории НСК "Олимпийский" пункт вакцинации. Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет сделать себе прививку от COVID-19. В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и прочих неудобств", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в воскресенье, 31 октября, пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 17:00, а в понедельник, 1 ноября, - с 11:00 до 19:00.

Пункт будет работать в зале "Олимпийский двор", вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2".

Новости по теме: Кузин заявил, что церковь является одной из причин низкой вакцинации против коронавируса

Напомним, Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавируса COVID-19, поэтому украинцы при определенных условиях смогут получить официальную справку от врача. Всего определено 16 причин или для отказа от вакцинации, или для ее проведения с осторожностью.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украина и Турция планируют заключить соглашение о ЗСТ в феврале 2022 года, - Кулеба Кузин заявил, что церковь является одной из причин низкой вакцинации против коронавируса Противопоказания к вакцинации: В Минздраве объяснили, когда нельзя делать прививки С 1 ноября на дорогах Украины появятся новые дорожные знаки: Что известно

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект