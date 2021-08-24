В Киеве на Днепре проходит речной парад ко Дню Независимости Украины

Речной парад на Днепре АрміяInform

В мероприятии принимают участие катера Государственной пограничной службы, Нацполиции, ГСЧС

В Киеве на Днепре проходит речной парад по случаю празднования Дня Независимости Украины. Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заход.

В параде принимают участие катера Государственной пограничной службы, Нацполиции, ГСЧС.

Речная часть мероприятия проходит в районе Киевского речного вокзала и Труханова острова.

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Напомним, ранее мы писали, что параллельно с военным парадом в Киеве в Одессе показали силы и средства Военно-Морских сил Украины. В программе празднования был также пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ.