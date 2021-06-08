В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда

ГСЧС ГУ ГСЧС в г. Киев

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали его тело

В Киеве спасатели достали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГСНС в своем Facebook.

Инцидент произошел днем 8 июня на ул. Вадима Гетьмана, 48-А, в Соломенском районе столицы на железнодорожной станции "Караваевы дачи".

Сразу же к месту происшествия были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело мужчины в возрасте около 30 лет и передали службе "103".

Сейчас обстоятельства, при которых мужчину зажало между платформой и вагоном, не уточняются.

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Напомним, ранее в Кропивницком помощь спасателей нужна была белке, застрявшей в проеме балкона.