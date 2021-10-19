В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета

Фото из открытых источников

По данным СМИ, речь идет о приемной депутата Киевсовета Лилии Пашинной от фракции "Слуга народа"

В Киеве во вторник утром, 19 октября, на улице Лютеранской в приемной депутата городского совета мужчина устроил погром. Об этом информирует пресс-служба полиции города.

"Неизвестный ворвался в помещение и повредил имущество, после чего пытался скрыться. Спецназовцы, которые находились неподалеку от места происшествия, оперативно задержали мужчину. Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы содеянного", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в заявлении не указано имя депутата, по данным СМИ, речь идет о приемной депутата Киевсовета Лилии Пашинной от фракции "Слуга народа".

По словам начальника Печерского управления полиции Андрея Дуброва, на месте к правоохранителям обратился помощник депутата городского совета, который сообщил обстоятельства происшествия.

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"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где расположены щиты электросети, и вырвал оттуда провода", – рассказал он.

В полиции также отметили, что сейчас задержан 31-летний уроженец Полтавщины. Правоохранители устанавливают мотивы содеянного.

Отмечается, что в ходе поверхностного осмотра следователи изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.